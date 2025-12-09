9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Orlando duro: “Vanoli non ha inciso su niente. Giocatori? Comportamento scandaloso”

Rassegna Stampa

Orlando duro: “Vanoli non ha inciso su niente. Giocatori? Comportamento scandaloso”

Redazione

9 Dicembre · 22:45

Aggiornamento: 9 Dicembre 2025 · 22:45

TAG:

Massimo OrlandoorlandoVanoli

Condividi:

di

"C'è anarchia totale"

Massimo Orlando ha così parlato a Lady Radio: “Dopo la partita col Genoa pensavamo si fosse mosso qualcosa, invece dopo Reggio Emilia è un dramma. Siamo allo sbando, non ci si comporta così: puoi perdere la partita, ma nei 90 minuti te la mangi con la cattiveria, invece prendi gol e smetti di giocare. In quattro partite Vanoli non ha inciso su niente, c’è anarchia totale. Il comportamento dei giocatori è scandaloso e da ex giocatore mi dispiace. Non c’è gruppo, non esultare a un gol è una follia.

Mister? Non so chi potrebbe venire al posto di Vanoli in questa situazione. Ci vorrebbe uno che vuole tanto bene alla società, uno che non vuole nulla, se poi vi tiro fuori da questo pasticcio mi riconoscete qualcosa. È vero anche che questa società ha allontanato tanto gli ex, così come i Della Valle”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio