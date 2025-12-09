Orlando duro: “Vanoli non ha inciso su niente. Giocatori? Comportamento scandaloso”

Massimo Orlando ha così parlato a Lady Radio: “Dopo la partita col Genoa pensavamo si fosse mosso qualcosa, invece dopo Reggio Emilia è un dramma. Siamo allo sbando, non ci si comporta così: puoi perdere la partita, ma nei 90 minuti te la mangi con la cattiveria, invece prendi gol e smetti di giocare. In quattro partite Vanoli non ha inciso su niente, c’è anarchia totale. Il comportamento dei giocatori è scandaloso e da ex giocatore mi dispiace. Non c’è gruppo, non esultare a un gol è una follia.

Mister? Non so chi potrebbe venire al posto di Vanoli in questa situazione. Ci vorrebbe uno che vuole tanto bene alla società, uno che non vuole nulla, se poi vi tiro fuori da questo pasticcio mi riconoscete qualcosa. È vero anche che questa società ha allontanato tanto gli ex, così come i Della Valle”.