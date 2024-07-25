Orlando: "Se viene Colpani, la Fiorentina cede Nico, difficile vederli insieme con questa società"
L'ex calciatore viola ha parlato delle mosse di mercato della Fiorentina che andrebbe sul centrocampista dei Brianzoli
Massimo Orlando ha parlato a Radio Serie A del mercato della Fiorentina: "Kean è un ottimo colpo per i viola, come giocatore non lo discuto, l'importante è che sia pronto mentalmente per questa sfida così ambiziosa, a Torino ha avuto dei problemi anche perché non ha praticamente mai giocato, bisogna dargli fiducia e puntare su di lui.".
Su Pongracic: "Per me è perfetto per Palladino, lo vedo come un buon difensore che deve crescere chiaramente però ha buone qualità soprattutto sa impostare e questo il tecnico lo ricerca molto".
Su Colpani-Nico: "Vedendo la società mi aspetto che se prendesse Colpani cederebbe Nico, conosco la politica della Fiorentina e non li vede insieme."
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