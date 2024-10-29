Orlando: "Primo anno che Pradè fa il mercato da solo. Ha detto lui a Palladino di giocare con la difesa a 4"

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Massimo Orlando, ha così parlato del lavoro svolto da Daniele Pradè durante l'ultima sessione di mercato e non solo: "È il primo anno che Pradè ha fatto il merc...

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Massimo Orlando, ha così parlato del lavoro svolto da Daniele Pradè durante l'ultima sessione di mercato e non solo: "È il primo anno che Pradè ha fatto il mercato da solo, e dopo un inizio difficile è andato in sala stampa e ha praticamente detto all’allenatore: ‘se a tre le cose non funzionano, bisogna giocare a quattro’. L’allenatore la settimana dopo l’ha fatto e la settimana dopo la Fiorentina è cambiata, questo a Pradè va riconosciuto. La sfida col Genoa giovedì prossimo? Per me la Fiorentinavincerà 3-0. Il Genoa in questo momento è il niente, contro una Fiorentina organizzata come quella che abbiamo visto per me non c’è partita”.

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