Non solo Fiorentina: gli altri club nel mondo con la maglia viola

Una passione che accomuna una ristretta cerchia di squadre

Non solo Fiorentina: nel mondo ci sono altri club che hanno fatto la scelta di indossare la prima maglia viola. Un colore senza dubbio particolare ed unico nel suo genere, che a Firenze fa rima con la leggenda delle divise bianche e rosse lavate in Arno e poi stinte, fino ad ottenere il colore viola. Saranno evidentemente altre le ragioni degli altri club che, in giro per il mondo, hanno fatto questa scelta. Noi ve ne proponiamo soltanto alcuni: in Francia c'è la divisa del Tolosa, in Austria quella bianca e viola dell'Austria Vienna, in Belgio l'Anderlecht. Uscendo dall'Europa, ecco gli austrialiani del Perth Glory ed i giapponesi Sanfrecce Hiroshima e Kyoto Sanga. Negli Usa poi, la scelta è stata fatta dagli Orlando City.