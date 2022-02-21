Orlando sulla Fiorentina: ''Ha dato una bella lezione a Gasperini perché l'ha ingabbiata tatticamente

Massimo Orlando usa parole al miele per Italiano e la sua Fiorentina, celebrando la bella vittoria contro l'Atalanta.

L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha parato ai microfoni di Radio Bruno, dicendo la sua sull'attuale stato di forma dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Io dall’inizio della stagione dico che la Fiorentina gioca bene ed ha un allenatore bravo e preparato. Ha dato una bella lezione a Gasperini perché la Fiorentina ha giocato un gran calcio ingabbiando l’Atalanta. I viola hanno meritato la vittoria e poi l’episodi è girato a favore. Una volta ogni tanto prendiamoci anche l’episodio“.

SUL CENTROCAMPO: “Amrabat è fondamentale. Per le potenzialità che ha può dare qualcosa in più alla squadra. Con lui ha fatto un grande lavoro l’allenatore. Perché non è facile tenere un giocatore vivo mentalmente quando gioca poco. Adesso è un altro giocatore. E’ vero che all’Atalanta mancava la punta di riferimento ma credo che la Fiorentina dal punto di vista tattico sia stata quasi perfetta. Complimenti a Italiano“.

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