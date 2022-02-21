Iniziata vendita dei biglietti di Fiorentina-Juventus, prelazione per tesserati e vendita anche online

E' finalmente partita la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus del 2 marzo, andata di Coppa Italia della semifinale

Non è, e non può essere una partita come tutte le altre.

Fiorentina e Juventus: una battaglia sportiva nel Franchi illuminato la notte del 2 marzo. Una squadra e una città compatti per vivere la semifinale di andata di Coppa Italia con il cuore in gola e la sciarpa viola sul collo.

Tutti allo stadio per sostenere la nostra fede, i nostri colori. Per una serata di calcio totale ed emozioni profonde, per poter urlare la nostra passione e spingere ad una nuova impresa i ragazzi con la maglia viola.

Al via la vendita dei biglietti per la Semifinale di andata di Coppa Italia Frecciarossa 2021/22 tra ACF Fiorentina vs Juventus FC in programma Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 allo Stadio Artemio di Firenze.

La vendita dei biglietti avrà inizio Lunedì 21 Febbraio alle ore 14:00 in tre diverse fasi di vendita:

Prelazione (Prelazione Promo Genoa): : Dal 21/02/2022 ore 14.00 al 24/02/2022 ore 23.59 vendita dei biglietti con prelazione sul posto per i possessori di Xmas Pack e con riduzione pari al rateo della gara Fiorentina-Genoa del 17/01/2022 disputata a capienza ridotta. Per coloro che acquisteranno il biglietto in prelazione sul posto utilizzando la Promo Genoa verrà automaticamente restituito il rateo della partita in base alla tariffa del Xmas pack. I possessori di Xmas Pack che desiderano cambiare settore/posto possono usufruire di una tariffa di Prelazione comunque scontata, senza però la restituzione del rateo gara Genoa, presso il FIORENTINA POINT.

InViola Time: Dal 25/02/2022 ore 09.00 al 28/02/2022 ore 13.00 vendita dei biglietti a tariffa promozionale InViola Time esclusivamente per i possessori di InViola Card Gold emesse entro il 20/02/2022, vendita con caricamento digitale su tessera InViola Card Gold per ogni biglietto.

Prevendita: Dal 28/02/2022 ore 14.00 al 02/03/2022 fino all’inizio gara, vendita dei biglietti esclusivamente per i possessori di InViola Card Gold emesse entro il 20/02/2022, vendita con caricamento digitale su tessera InViola Card Gold per ogni biglietto.

ACF Fiorentina comunicherà nelle prossime settimane le modalità di compensazione del rateo, di Fiorentina vs Genoa, non fruito per la gara Fiorentina vs Juventus, per i tifosi sottoscrittori di Xmas Pack che non desiderassero utilizzare la promozione "Prelazione Promo Genoa”.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina , presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone https://www.ticketone.it/help/outlets/ .

Si ricorda che l’accesso allo stadio ai maggiori di 12 anni è consentito solo con presentazione della Certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato), come previsto DL 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Si ricorda inoltre che i partecipanti all’evento sportivo dovranno indossare una mascherina di tipo FFP2 per tutta la permanenza nell’impianto e nelle aree annesse.

Per maggiori info e modalità di vendita e prezzi clicca qui

Ti aspettiamo al Franchi!

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