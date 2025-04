Orlando: “Palladino non ha dato un gioco alla Fiorentina, questa squadra sa andare solo in contropiede”

A Toscana TV è intervenuto l’ex giocatore Massimo Orlando per commentare la sfida dei viola con il Parma: “Il Parma era ben messo in campo e Chivu ha dato una grande organizzazione difensiva rispetto a Pecchia, inoltre è una squadra forte fisicamente che ha tenuto il campo benissimo e non si è mai fatta trovare scoperta. Infatti, Kean ha avuto solo una palla buona che doveva mettere dentro, ma per il resto della partita è stato sempre ingabbiato. Era una partita che si poteva sbloccare con una giocata ma questa non è arrivata e potevi pure perdere se non fossi stato attento in difesa con un ottimo De Gea.”

Su Palladino: “La sua Fiorentina non sa fare la partita, non è predisposta a creare gioco perché si esprime solo se trova spazi in ripartenza. La Fiorentina non ha gioco né qualità, con le piccole questa squadra non riesce proprio ad arrivare al tiro pulito, si vede che i giocatori si passano la palla senza mai avere la forza di tentare qualcosa di più fantasioso.”

Su Folorunsho: “Per me è un giocatore importante, ha grande fisico ed è esplosivo. Folorunsho è un giocatore di inserimento perché aggredisce puntualmente gli spazi ed ha anche dei gol nei piedi, ma Palladino lo limita molto mettendolo esterno che non è il suo ruolo.”