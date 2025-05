Orlando: “Spero che Palladino resti alla Fiorentina. Non so se la società vuole alzare l’asticella”

Durante un intervento pomeridiano a Radio FirenzeViola, l’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato la situazione attuale del club viola: “Perché non si punta più in alto? A mio avviso la risposta è semplice: è una questione economica. Alzare il livello richiede investimenti, e questo frena l’ambiente. Tuttavia, non si tratta di una reale mancanza di risorse, perché la proprietà ha i mezzi per farlo.

Detto ciò, non considero questa una stagione completamente negativa. Il gruppo squadra ha una buona base, non servirebbero grandi innesti per migliorarlo.Per quanto riguarda l’allenatore, credo che la proprietà americana utilizzi criteri diversi per scegliere: preferiscono figure che non mettano in ombra il loro ruolo, e penso che anche Commisso ragioni in questo modo. Ho criticato spesso Palladino in questi mesi, ma spero che resti alla Fiorentina, perché sarebbe il segnale che esiste un progetto chiaro.

Vorrebbe dire, ad esempio, che giocatori come Kean e De Gea potrebbero essere confermati. Detto ciò, deve imparare a variare di più il suo gioco. Nei tempi supplementari contro il Betis ha tolto due giocatori tecnici, mentre loro ne hanno inseriti due di qualità: la partita si è decisa lì.In tutta onestà, guardare la Fiorentina attuale non mi entusiasma.”