Orlando: "Milenkovic? Per la Fiorentina sarebbe difficile da sostituire. La Premier è il suo campionato"

L'ex centrocampista della Fiorentina ha commentato così la possibile cessione di Milenkovic al Nottingham Forest

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, dove ha parlato della possibile cessione di Nikola Milenkovic in Premier League. Le sue dichiarazioni:

"E' un buonissimo giocatore. Gli ultimi due anni è stato messo sotto pressione, anche per il modo di giocatore di Italiano. Si è esposto a degli errori, anche per lo schema dell'allenatore. Sarebbe difficile da sostituire. Dovesse andare in Premier, dico che è il suo campionato".

LA FIORENTINA CHIEDE SOLO 13 MILIONI PER MILENKOVIC PERCHÈ COSTA 7 MILIONI LORDI A STAGIONE

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