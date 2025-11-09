Orlando: “Sohm è stato il migliore in campo, il pallone per Piccoli non è una giocata davvero banale”

A Toscana TV è intervenuto l’ex giocatore viola Massimo Orlando per parlare della Fiorentina che ha pareggiato oggi in Liguria per 2-2 contro il Genoa di De Rossi: “Se parliamo di singoli mi è piaciuto Sohm che ha dato qualità oltre alla corsa e penso che diventerà uno dei giocatori imprescindibili di questa squadra. L’ho visto sempre presente e pure a Magonza era andato bene, il pallone che passa a Piccoli per il suo gol non è banale vuol dire che hai delle doti ottime tra i piedi.”

Prosegue: “Siamo abituati a vedere Kean in attacco che ha una certa tipologia di gioco essendo un attaccante di lotta che fa la guerra da solo, ma pure lui ha fatto un buon secondo tempo. Molto attento nell’occasione della sua rete perché poteva andare in fuorigioco come capita a tanti invece è stato freddo e molto bravo a segnare.”

Sulla difesa: “Dietro ci sono grandi problemi e si vedono, non lo devo dire io. Prendiamo dei gol che non esistono perché sui calci piazzati soffriamo moltissimo e non riusciamo a essere sicuri in copertura.”