Orlando: “Vlahovic non dovrebbe giocare contro la Fiorentina, la Juve lo preserverà per la Champions”

Orlando: “Vlahovic non dovrebbe giocare contro la Fiorentina, la Juve lo preserverà per la Champions”

21 Novembre · 16:29

Aggiornamento: 21 Novembre 2025 · 16:29

L'ex centrocampista Viola, Massimo Orlando, si proietta alla sfida di domani sera tra Fiorentina e Juventus

L’ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio per avvicinarsi a FiorentinaJuventus e InterMilan.

Su Fiorentina-Juventus: “Condivido le parole di Spalletti su Yildiz, lo ha messo giustamente al centro del progetto. E’ una partita delicata, per quello che so Vlahovic non dovrebbe giocare, è da preservare per la Champions. Partita veramente dura, soprattutto per la Fiorentina. Ho capito che Spalletti non può passare alla difesa a 4 e quindi rivedremo Koopmeiners lì dietro. Ma appena riavrà tutti ha detto che cambierà. Sarà dura, perchè Vanoli sta cercando di cambiare la mentalità della squadra. Sarà una partita durissima, anche se la Juve ha le individualità che possono fare la differenza”

