Orlando avvisa: “La Fiorentina rischia anche a Pisa senza il giusto approccio. Kean e Piccoli insieme idea da accantonare”

L’ex calciatore della Fiorentina ha parlato del momento della Fiorentina, esprimendo preoccupazione per la gara contro il Pisa

Intervenuto a Lady Radio, l’ex calciatore della Fiorentina, Massimo Orlando ha affrontato diverse questioni in casa viola: “Serve vincere anche giocando male, per la classifica e per l’ambiente che si sta formando, e per trovare ossigeno. In queste gare la Fiorentina non ha mostrato carattere”.

Sul modulo: “Credo che il 4321 sia la soluzione adatta al momento, per dare rassicurazioni alla difesa. Il problema è che la squadra non gira, nessun reparto si salva, Pioli non ha ancora trovato i calciatori giusti. A me è piaciuto Fortini, è entrato con la giusta testa, ha puntato bene l’uomo, anche se in questo momento si è travolti dalle difficoltà che sta avendo tutta la Fiorentina”.

Su Lamptey: “Se ti fai male mentre corri all’indietro, vuol dire che sei veramente fragile. Speriamo possa riprendersi ma inizia ad avere davvero tanti infortuni”.

Sulla coppia Kean-Piccoli: “Non sta funzionando, a differenza di Kean e Retegui in Nazionale. Piccoli toglie tanto spazio che serve a Kean per essere protagonista. Questa è un’idea da accantonare, anche perché la squadra non può supportarla. Contro il Pisa, la Fiorentina rischia perché loro mettono cuore e grinta, lo stadio sarà una bolgia, ed è una partita attesissima da quasi quarant’anni. Servirà il giusto approccio”.