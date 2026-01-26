Orlando: “La Fiorentina non deve perdere partite del genere, non si può prendere gol in contropiede”

L’ex viola ha analizzato il momento della Fiorentina, sottolineando la necessità di ritrovare umiltà in vista delle prossime gare

A RadioFirenzeViola è intervenuto Massimo Orlando: “La Fiorentina soffre un po’ le squadre che le lasciano fare la partita. Il problema è che partite così non le devi perdere, non esiste prendere gol in contropiede. Il Cagliari ha fatto due gol e ne ha avute altre due clamorose, il loro allenatore è stato bravo anche a bloccare Fagioli. La Fiorentina deve ritrovare il vero Kean, la sua è un’assenza pesantissima. Non siamo fuori dalla lotta per non retrocedere, a Napoli è una partitaccia e se perdi torni ad essere messo molto male”.

Sulla fase difensiva: “L’allenatore deve correggere questo atteggiamento, non puoi lasciare tutto questo spazio. Bisogna tornare umili e giocare partite anche sporche a volte. Brescianini? Sicuramente deve essere un titolare, tra lui e Ndour non c’è partita in questo momento, ha gol, corsa e sa fare anche la fase difensiva. Solomon non ha giocato male, secondo me. Combinava bene, ha saltato l’uomo e non penso che abbia giocato male, sembra abbia una buona intesa coi compagni. Bene anche Harrison, mi sembra che abbia un buon piede e intensità. Fortini mi è sembrato in confusione: io non lo farei giocare fino a fine mercato perché non è in una situazione facile.

Bene anche Gudmundsson, anche se è vero che è un po’ lontano dalla porta. Ora bisogna andare a Napoli con un po’ di umiltà in più. Sulla Coppa Italia penso che sia meglio passare, contrariamente a quelli che dicono che sia meglio uscire. Si tratta di una partita, non credo che si consumino troppe energie. Magari col turnover giusto si può giocare per provare a portarla a casa. Vanoli? Ha fatto male nel primo mese, ma poi le prestazioni ci sono state. Bisogna evitare di perdere certe partite e rimanere attaccato alle altre, però Vanoli ha lavorato bene nell’ultimo periodo”.