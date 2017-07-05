Orlando: "La Fiorentina vende i migliori senza opporre resistenza, possibile che ci sia qualcosa sotto"

L'ex difensore fra le altre di Udinese e Juventus Alessandro Orlando, era ospite a Calciomercato su Sky Sport ed ha detto la sua sulle cessioni e sul caos che regna sovrano a Firenze. Ecco le sue dich...

L'ex difensore fra le altre di Udinese e Juventus Alessandro Orlando, era ospite a Calciomercato su Sky Sport ed ha detto la sua sulle cessioni e sul caos che regna sovrano a Firenze. Ecco le sue dichiarazioni: "Firenze non è una piazza come le altre e quando si verificano questo tipo di malessere da parte dei giocatori più importanti, bisogna rispondere con fermezza. Si tratta di colonne portanti della squadra e il fatto che vengano lasciati andare con tanta facilità fa pensare che ci sia sotto qualcosa che non ci è dato sapere..."