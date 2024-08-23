Orlando: "La Fiorentina è un cantiere aperto, le prime uscite stagionali non mi hanno convinto per niente"

L'ex centrocampista viola ha commentato l'avvio stagionale della Fiorentina di Raffaele Palladino con occhio alla difesa a 3

A Tuttomercatoweb ha parlato l'ex centrocampista viola Massimo Orlando che ha parlato della Fiorentina: "La Fiorentina è un cantiere aperto, mancano tante cose però è normale ad agosto perché nessuno è pronto oggi, bisogna avere pazienza e lavorare tanto, anche ai miei tempi se giocavi con chi eri più avanti nella preparazione avevi dei problemi. Soprattutto non vedo bene la difesa a 3 perché ci sono tante cose che funzionano male e che vanno regolate, le prime due uscite non mi hanno convinto."

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