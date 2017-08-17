La Fiorentina Women's perde il suo capitano: Orlandi saluta, ha firmato per l'Empoli
La Fiorentina Women's perde il suo capitano, Giulia Orlandi. Dopo i grandi successi della passata stagione, con il double Scudetto e Coppa Italia, è ufficiale il suo passaggio all’Empoli, così come uf...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 14:15
La Fiorentina Women's perde il suo capitano, Giulia Orlandi. Dopo i grandi successi della passata stagione, con il double Scudetto e Coppa Italia, è ufficiale il suo passaggio all’Empoli, così come ufficializzato oggi dal club azzurro.