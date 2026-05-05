Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"

L'ex giocatore ha criticato il rendimento del fantasista islandese

A Toscana TV Massimo Orlando ha parlato di Fiorentina: "È irrealistico immaginare che Paratici possa stravolgere l'intero organico. Dopo una stagione del genere è evidente che serva un repulisti, ma non si può intervenire ovunque in una sola sessione. La sua abilità starà nel distinguere chi ha ancora fame da chi, mentalmente, ha già chiuso con questo club. Prendete Gudmundsson: le sue qualità non si discutono, ma l'incastro con Firenze finora è stato fallimentare. Se l'obiettivo è rientrare stabilmente nelle competizioni europee, bisognerà comunque fare i conti con l'assenza dei premi UEFA, il che impone un taglio agli stipendi. Inoltre, la mancanza di ali di ruolo è un limite imperdonabile nel calcio di oggi."

Sui singoli: "Vendere Comuzzo? Se bussano alla porta con 35 milioni di euro, dire di no diventa impossibile. Persino l'Inter sta valutando la partenza di un pilastro come Bastoni se arrivano le cifre giuste; nel nostro campionato non possiamo permetterci il lusso di rifiutare certe somme per dei giovani, per quanto promettenti. Il segreto però è reinvestire quel tesoretto in modo impeccabile. Su Solomon ho dei dubbi: ha dato il suo contributo, ma il riscatto deve dipendere esclusivamente dalle idee tattiche del prossimo tecnico. E parlando di gioielli, mi auguro davvero che non arrivi una proposta irrinunciabile per Fagioli."