M.Orlando: ''Piatek? Segna con continuità, ma Vlahovic dava alla squadra una maggiore fiducia''

L'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando dice la sua sulla prima vera frenata stagionale della Fiorentina verso l'Europa.

Prende parola Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, intervenuto per fare il punto della situazione in casa viola alla luce dell'ultimo opaco pareggio casalingo contro il Verona di Tudor. Queste le sue parole:

La frenata non è definitiva, credo si possa ancora lottare per l'Europa. Ieri però, per la prima volta, la squadra ha creato poco, ma penso anche fosse inevitabile che la sconfitta contro la Juventus all'ultimo minuto si facesse sentire. Piatek sta segnando con continuità, ma con tutto il rispetto prima c'era Vlahovic che dava una certa fiducia alla squadra, mentre ora è dura ritrovarla. Esterni? Proporrei spesso Sottil perché Saponara l'ho visto un po' piantato ultimamente e ora servono caratteristiche diverse, visto che negli altri reparti il rendimento è buono. Berardi? Lui e Scamacca sono tanta roba. Con l'italiano sull'esterno sarebbero arrivati i gol di cui parla Italiano. Europa? La Lazio ha cambiato passo nelle ultime gare, ma la Fiorentina non deve mollare. Ci sta alla fine di arrivare dietro le due romane".

BIASIN: ''VLAHOVIC CONTRO LO SPEZIA ZERO TIRI IN PORTA, CON ITALIANO NON SAREBBE SUCCESSO''

https://www.labaroviola.com/biasin-vlahovic-contro-lo-spezia-non-ha-mai-tirato-in-porta-con-italiano-non-sarebbe-mai-successo/168118/