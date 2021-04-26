Orlando: "Se Vlahovic iniziasse a calciare le punizioni..."

Orlando ha parlato anche di Vlahovic.

Massimo Orlando è intervenuto su Radio Toscana e ha parlato della partita della Fiorentina contro la Juventus allo stadio Franchi.

Queste le sue dichiarazioni: "Nonostante la squadra viola avesse un margine più ampio dalla zona retrocessione, sono più tranquillo adesso dopo il pareggio con la Juventus. Ora il Benevento sta perdendo diverse gare dopo un inizio di campionato molto positivo. Se Vlahovic iniziasse a calciare bene le punizioni, potremmo parlare di un piccolo Batistuta. De Zerbi? Nonostante le scorse stagioni della Fiorentina siano state negative, e si tratta di una squadra con un certo appeal".