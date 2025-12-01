Orlando: “Ho parlato con Vanoli, la Fiorentina dovrebbe passare a un 4-3-1-2 contro il Sassuolo”

L’ex Viola, Massimo Orlando, ha parlato a TMW del modulo che dovrebbe adoperare Vanoli contro il Sassuolo.

Le sue parole: “La situazione è complicata. Si vede che spesso si ricorre al lancio lungo su Kean, che peraltro è anche sfortunato, ma non ci sono altre soluzioni di gioco. Poi si prende gol e diventa tutto ancora più difficile. Ho parlato con Vanoli: secondo me dovrebbe passare a un 4-3-1-2. Con 13 partite e nessuna vittoria, la squadra è in pieno panico e non so come possa riuscire a uscirne”.