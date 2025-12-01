1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Orlando: “Ho parlato con Vanoli, la Fiorentina dovrebbe passare a un 4-3-1-2 contro il Sassuolo”

News

Orlando: “Ho parlato con Vanoli, la Fiorentina dovrebbe passare a un 4-3-1-2 contro il Sassuolo”

Redazione

1 Dicembre · 16:51

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 16:51

TAG:

#FiorentinaorlandoVanoli

Condividi:

di

Massimo Orlando rivela il modulo con cui dovrebbe scendere in campo la Fiorentina contro il Sassuolo sabato prossimo

L’ex Viola, Massimo Orlando, ha parlato a TMW del modulo che dovrebbe adoperare Vanoli contro il Sassuolo.

Le sue parole: “La situazione è complicata. Si vede che spesso si ricorre al lancio lungo su Kean, che peraltro è anche sfortunato, ma non ci sono altre soluzioni di gioco. Poi si prende gol e diventa tutto ancora più difficile. Ho parlato con Vanoli: secondo me dovrebbe passare a un 4-3-1-2. Con 13 partite e nessuna vittoria, la squadra è in pieno panico e non so come possa riuscire a uscirne”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio