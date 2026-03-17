17 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:13

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Orlando: “La Conference adesso un obiettivo concreto. Grande passo in avanti per la salvezza dopo la vittoria a Cremona”

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Orlando: “La Conference adesso un obiettivo concreto. Grande passo in avanti per la salvezza dopo la vittoria a Cremona”

Redazione

17 Marzo · 15:55

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 15:55

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Orlando ha parlato ai microfoni di Toscana TV del momento della Fiorentina e principalmente della Conference League: “La Fiorentina ha fatto un grande passo verso la salvezza. La Fiorentina ora deve consolidare la classifica, salvarsi è il primo obiettivo, ma Vanoli ha fatto una rimonta clamorosa appena ha trovato l’assetto alla squadra, che ha trovato solidità. Consideriamo che anche il Lecce ha un calendario molto difficile nelle prossime gare. Adesso però l’obiettivo deve essere la Conference League, che qualcuno diceva di lasciare andare, ma non deve essere assolutamente così! Il Crystal Palace ha fatto un pessimo mercato in inverno ed è crollato, ha perso calciatori importanti ed ha tanti infortuni. All’andata ha fatto 0-0 con l’AEK Larnaca e deve andare a vincere a Cipro, farà fatica al ritorno. Squadre pericolose? AEK Atene e Strasburgo. Se la Fiorentina passa, poi ci sarebbero solo 5 partite nella competizione. Penso che nella testa di tutti ci sia l’idea della stagione maledetta che poi diventa meravigliosa e proseguire in coppa porterebbe entusiasmo”.

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