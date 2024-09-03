Orlando: "Fiorentina? Tanta confusione. Se non dovesse far bene sarebbe tutta colpa dell'allenatore"

L'ex calciatore viola si è espresso così in merito alle prime prestazioni della Fiorentina, che ha faticato in questo inizio di stagione

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, dove ha parlato delle prestazioni della Fiorentina in questo inizio di campionato. Queste le sue parole:

"Chi può cambiare le cose è solo l'allenatore. C'è tanta confusione, siamo all'inizio e serve tempo al tecnico per far capire ai calciatori il suo gioco ma regna una confusione incredibile. Non si riesce a capire che idea abbia e chieda ai suoi. Gioca con una difesa a tre e mette Biraghi che non può fare quel ruolo, gli hanno fatto un ottimo mercato con gli ultimi colpi, arriverà Gudmundsson e Colpani ha paura ora. Se la Fiorentina non dovesse far bene è tutta colpa dell'allenatore, perché ha a disposizione una squadra da quinto-settimo posto"

Adli: “Dopo le vacanze al Milan mi hanno detto che dovevo andar via. Voglio vincere e giocare”

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