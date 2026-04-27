Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"
L'ex giocatore è intervenuto per parlare della Fiorentina e di Vanoli
L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento del club toscano e commentare i possibili nomi per la successione in panchina.
Ecco le sue considerazioni principali:
Orlando non ha dubbi sulla sua preferenza numero uno. Riguardo al tecnico di Figline, ha dichiarato:
"Scommetterei forte su Sarri. Non ha mai nascosto il suo legame profondo con la maglia viola e il fascino che Firenze esercita su di lui. Sarebbe una scelta di cuore e di tecnica."
Più cauto, invece, il giudizio sull'attuale tecnico neroverde:
"Fabio Grosso ha sicuramente maturato il suo bagaglio di esperienze, tuttavia nutro qualche perplessità sui profili in uscita dal Sassuolo. Preferirei guardare altrove."
Infine, Orlando ha voluto spezzare una lancia a favore dell'attuale tecnico del Torino, sottolineando l'importanza della maturità professionale per la piazza fiorentina:
"Trovo ingiuste le critiche a Vanoli. Quando ha preso in mano le redini, la classifica era deficitaria e il clima all'interno della squadra era pesantissimo. Per il futuro della Fiorentina, però, non si può prescindere da un profilo di grande esperienza."