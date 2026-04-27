Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento del club toscano e commentare i possibili nomi per la successione in panchina.

Ecco le sue considerazioni principali:

Orlando non ha dubbi sulla sua preferenza numero uno. Riguardo al tecnico di Figline, ha dichiarato:

"Scommetterei forte su Sarri. Non ha mai nascosto il suo legame profondo con la maglia viola e il fascino che Firenze esercita su di lui. Sarebbe una scelta di cuore e di tecnica."