Orlando: “Sono stati commessi errori enormi nella gestione degli allenatori, con Juric avremmo fatto passo avanti”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Fiorentina in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Prandelli, due partite e zero punti. La situazione per la Viola è sempre più difficile:

“E’ diventato un problema mentale e quando subentra la paura, è difficile scendere in campo per tutti. Se ci fosse pure il pubblico, la situazione sarebbe ancora più complicata. Sono stati fatti degli errori. Ha una nuova proprietà che sta imparando anche a sbagliare. Non c’è molta chiarezza, vedi i casi Montella e Iachini. La Fiorentina deve crescere anche negli uomini in società. Se è vero che era stato cercato Juric, devo dire che portandoti a casa uno del genere avresti sistemato tante cose”.

