Orlando non ha dubbi: “Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina. Ora non può permettersi un giovane”

L’ex viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della ricerca oculata dell’allenatore che andrà a sostituire Palladino sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se Pioli è la scelta giusta? Sì. La Fiorentina non può permettersi da un giovane. La piazza è in fermento, sono contenti di Pioli. E’ da tutti considerato la persona che ha esperienza e qualità per entrare in uno spogliatoio non semplice dopo quanto accaduto lo scorso anno

Il Ct della Nazionale? In un momento così difficile, dove tutti hanno fallito nel fare gruppo, allora mettiamo Gattuso che in quanto a grinta ce ne mette. De Rossi lo vedo più per un club”.