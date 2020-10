Orlando: “La Fiorentina ha buttato via cinque punti. Sarri non era da Juventus, ha il viola nel cuore”

“La Fiorentina – ha detto a Radio Bruno Toscana l’ex viola Massimo Orlando – tra la partita contro lo Spezia e contro l’Inter ha buttato via cinque punti. I calciatori ci sono. Callejon? Non ho parlato con Iachini ma spero che cambi il modulo, per lo spagnolo serve il 4-3-3. Giochiamo una partita a settimana, serve trovare la squadra titolare. Un profilo come quello di Sarri sarebbe l’ideale perchè ha la Fiorentina nel cuore, non era da Juventus”.

