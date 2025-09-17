Orlando consiglia: “Giochi Fazzini anche al posto di Gudmundsson. Pioli passi a quattro già contro il Como”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlando dei principali temi in casa Fiorentina, uno su tutti il centrocampo

L’ex Fiorentina Massimo Orlando si è espresso ai microfoni di RadioFirenzeViola sul momento in casa viola, a partire da alcune riflessioni sul centrocampo in vista del Como: “Penso che dovrebbero giocare Nicolussi Caviglia basso, Fagioli e un altro centrocampista. Fagioli è una mezz’ala, tocca troppi palloni per essere un regista. La Fiorentina è nata per dominare il gioco, ma tolte le gare di Conference, è stata sempre dominata, quindi, secondo me, Fagioli va messo nel suo ruolo, e il regista deve farlo Nicolussi. Farei giocare anche Fazzini anche al posto di Gudmundsson in questo momento”.

Sul modulo: “Mi piacerebbe che Pioli passasse alla difesa a quattro già dalla gara contro il Como, facendo il 4321, giocando con Fazzini e Gudmundsson e davanti Kean che ha bisogno di palloni giocabili che non gli sono arrivati”.

Sulle aspettative contro il Como: “La vittoria è obbligatoria, se non vinci ti trovi in difficoltà mentale, oltre alle pressioni della piazza. Il Napoli era superiore, mentre con il Como non puoi permetterti di perdere, per quanto sia una gran bella squadra. Dato che il gioco latita, già con il Napoli sarei stato un po’ più cattivo, non avendo la possibilità di fare la partita. Dunque, mi aspetto un cambio radicale dal punto di vista dell’intensità”.

Sul Como: “Gioca un calcio bellissimo con cui rischia già dal portiere, va aggredito perché con il palleggio può portarti fuori di testa. Mi aspetto aggressività, attenzione difensiva e capacità di sfruttare le lacune del Como, che qualche spazio deve concedere per il calcio che fa”.

Sulla difesa: “Credo che Pioli la debba rivedere, dato che gli piace la costruzione dal basso che con questi calciatori non può fare. Anche per questo bisognerebbe passare a quattro, considerando che l’anno scorso il cambiamento portò ad otto vittorie consecutive”.