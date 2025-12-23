Orlando: “Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito”

A Lady Radio è intervenuto l’ex giocatore viola Massimo Orlando che si è espresso sulla Fiorentina: “Il cambio di modulo è rimandato a Parma, non trarrei conclusioni affrettate ora perché abbiamo avuto l’espulsione del portiere a nostro favore e questo ci ha agevolato molto, ma la squadra mi è sembrata più compatta come succedeva con Palladino e lo dicevamo da tempo di cambiare modulo perché la situazione si era complicata con un assetto che non funzionava.”

Su Pioli: “Bonariamente ce l’ho con lui perché si è intestardito con un sistema di gioco sbagliato e se avesse tentato dei cambi, allora magari sarebbe ancora l’allenatore della Fiorentina.”

Su Ranieri: “Sicuro che non si sia arrabbiato per la decisione di Vanoli, vuole bene alla Fiorentina e ha capito che doveva fare un passo indietro lasciando la fascia a De Gea che è più esperto. Certo a lui piaceva indossarla ma ora la decisione migliore è questa.”

Su Parisi: “Lui è un ragazzo serio, ha tanta testa e applicazione, non lo vedo titolare ma in questa squadra ci sta benissimo perché è un ragazzo di cuore che lotta e si impegna tanto, non lo darei via visto che è uno su cui puoi già contare.”