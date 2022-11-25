L'appello di Orlando: "Amrabat va rinnovato. È stato il migliore e ha dimostrato di tenere a Firenze"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina. Di seguito le sue parole: "L’inizio per la squadra è stato complicato, anche in virtù di un turnov...

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina. Di seguito le sue parole: "L’inizio per la squadra è stato complicato, anche in virtù di un turnover probabilmente esagerato. Il tanto gioco in orizzontale e la poca concretezza hanno influito in maniera negativa in questi primi mesi. È un peccato in ogni caso che la sosta sia arrivata nel momento migliore dei viola; l’ultima sconfitta contro il Milan ad esempio è stata immeritata e ciò è la dimostrazione che si può anche cambiare idea sul modulo".

AMRABAT "Quando arrivò a Firenze due anni fa disse che era un punto d’arrivo e in effetti ha dimostrato di essere attaccato alla piazza. È stato il migliore di questa prima parte di stagione, perché oltre alle doti da incontrista è migliorato anche nel gioco palla al piede. Sarebbe corretto rinnovargli il contratto, anche se poi il mercato ha dinamiche tutte proprie.

SABIRI-ZURKOWSKI "Se accetterei allo scambio Sabiri-Zurkowski? Se penso ad un investimento futuro direi di sì, perché Zurkowski è evidentemente fuori dal progetto di italiano. In prospettiva Sabiri invece potrebbe essere la scelta giusta".

BOGA "Nel calcio di oggi i giocatori che saltano l’uomo sono fondamentali. Commentando i mondiali mi sono imbattuto in partite in cui pochi sono abili nell’uno contro uno. Non so perché Boga non sia riuscito ad esplodere all’Atalanta, ma lui è un profilo di qualità"

https://www.labaroviola.com/barone-che-offre-cabral-al-bologna-significa-che-la-fiorentina-ha-gia-bocciato-il-brasiliano-dopo-10-mesi/193780/