Ecco alcune parole di Massimo Orlando, ex calciatore viola: “Iachini? È malato di calcio, molto motivato. Sa di avere tra le sue mani l’occasione più bella e importante della sua carriera, vuole essere la perfezione. Portarlo a cena? Impossibile vede 20 partite al giorno e va al campo prima di tutti… lavora anche alla notte…penso sia giusto tenerlo, la Fiorentina dovrebbe vederlo lavorare un anno intero. Castrovilli? È un calciatore incredibile, mi piace come si muove sul campo tra due/tre avversari. Ha il cambio di passo giusto e mi ricorda in alcune cose Iniesta. Mi dicono anche che è un bravo ragazzo fuori dal campo, diventerà un super campione”. Lo riporta La Nazione.