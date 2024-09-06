Orlando: "Nico Gonzalez? Non so se la Juventus abbia preso la soluzione migliore. Avrei tenuto Soulé"

L'ex calciatore viola ha parlato del passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus, analizzandone il trasferimento

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, dove ha analizzato il passaggio di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus. Queste le sue parole:

"Credo sempre che Giuntoli abbia concordato con Motta il mercato. Se arriva e ha in casa Soulé e lo ritiene l'esterno più importante non va via. Io personalmente lo avrei tenuto, poi hanno rimediato con Nico Gonzalez, che è un giocatore molto particolare, che si fa spesso male. Non so se la Juve, pensando a una stagione così intensa, abbia preso la soluzione migliore".

Infortunio alla caviglia per Nico con l’Argentina, costretto al cambio. La Juve rischia già di perderlo

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