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Infortunio alla caviglia per Nico con l'Argentina, costretto al cambio. La Juve rischia già di perderlo

La Juve rischia di perdere l'ex viola per un tempo abbastanza lungo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2024 10:01
Infortunio alla caviglia per Nico con l'Argentina, costretto al cambio. La Juve rischia già di perderlo -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Nico Gonzalez
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Dopo Francisco Conceiçao, Thiago Motta rischia di perdere per un po' di tempo anche Nico Gonzalez. L'attaccante arrivato da poco dalla Fiorentina si è infortunato contro il Cile nella gara giocata nella notte italiana tra giovedì e venerdì e di conseguenza è in dubbio per la trasferta di Empoli di sabato prossimo. Nico Gonzalez è stato schierato dal primo minuto dal commissario tecnico Lionel Scaloni, costretto però a sostituirlo al 51' per un problema alla caviglia sinistra. Dolorante e zoppicante, non ha comunque avuto bisogno dell'ausilio della barella, ma il ct non ha rassicurato nessuno nella consueta conferenza stampa post-partita, limitandosi a dire che le sue condizioni sono "da valutare". Lo scrive TMW.

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