Orlando punge Italiano: “Bravo ma presuntuoso, non puoi pensare di fare sempre 3-4 gol agli avversari”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ha così punto Vincenzo Italiano dopo la sconfitta rimediata dalla Fiorentina per 2-1 contro il Basilea: “Mi ha deluso la Fiorentina, ha giocato da presuntuosa. Italiano è bravo ma presuntuoso, non puoi pensare di fare sempre 3-4 gol agli avversari. Ora lì diventa difficile, anche se sulla carta la Fiorentina è più forte. E poi vedo una squadra affaticata. Servirà un po’ di turnover, devi farlo in questo finale. Ha degli obiettivi importanti, devi gestirti”.