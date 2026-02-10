10 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:47

Orlando netto: “Vanoli l’avrei esonerato: non ha trasmesso la mentalità della squadra da salvezza”

10 Febbraio · 15:29

L’ex calciatore della Fiorentina si è detto preoccupato della situazione viola, per la quale avrebbe operato una sostituzione in panchina

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a RadioFirenzeViola“Sono molto preoccupato perché ci sono i segnali delle annate storte, come il gol del Lecce all’ultimo. Vanoli? Sinceramente l’avrei esonerato dopo il Torino. Non è riuscito ad inculcare alla squadra la mentalità di chi si deve salvare, mi sembra che ancora la squadra non abbia capito che lotta per non retrocedere. Vanoli ha messo in condizioni il Torino di fare il forcing finale con i cambi, facendo abbassare la Fiorentina.

Per sostituirlo ci sarebbero i soliti nomi, come Ballardini e Iachini, di certo quelli di qualità sono pochi. Sarà una scelta difficile quella che dovrà fare Paratici. Temo che la Fiorentina lotterà fino all’ultimo e che le ultime due-tre sfide si trasformeranno in battaglie, dove la Fiorentina ha dimostrato di avere meno rispetto alle altre”.

