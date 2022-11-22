Orlando: "Amrabat è stato il migliore fino ad ora, bisogna aspettare Dodô"

L'ex giocatore Massimo Orlando ha parlato a Toscana Tv esaltando Amrabat e Kouamé, criticando con riserva Dodô

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus ha rilasciato recentemente varie dichiarazioni riguardo il mondo viola su Toscana Tv. Massimo Orlando ha parlato particolarmente di Amrabat e Dodô, due calciatori che hanno vissuto una prima parte di stagione completamente opposta; infatti il marocchino è stato considerato uno dei migliori fino ad ora, al contrario lascia molte perplessità la cifra spesa per Dodô al momento dell'acquisto. Di seguito ecco le parole dell'ex giocatore: "Amrabat? Per me è lui la sorpresa per la Fiorentina. Anche nel momento di grande difficoltà della squadra viola è sempre stato il migliore. Kouame ha dato un passo diverso alla squadra di Italiano, ma il più continuo è stato il mediano marocchino. Delusione? Dodô, ma con delle attenuanti. Perché il terzino brasiliano è arrivato in condizioni fisiche precarie”. Poi aggiunge sul terzino brasiliano: "Dodô va aspettato, ma è un calciatore su cui puntavo molto. Per qualità di corsa e inserimenti. Lo ritengo un ottimo acquisto, e fino ad oggi ha fatto meno di quanto potevamo aspettarci".

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