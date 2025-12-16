16 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:15

Orlando: “Troppe mele marce, ma Ferrari arriva dall’Esselunga, chi lo ascolta nello spogliatoio?”

Orlando: “Troppe mele marce, ma Ferrari arriva dall’Esselunga, chi lo ascolta nello spogliatoio?”

Redazione

16 Dicembre · 22:14

L’ex viola analizza la crisi profonda del club tra tensioni interne errori tecnici e mancanza di una guida dirigenziale autorevole

Massimo Orlando, ex calciatore ed ex volto della Fiorentina, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà su TMW Radio, esprimendo parole molto critiche sul momento che sta vivendo il club viola.

Alla domanda su cosa stia succedendo in casa Fiorentina, Orlando non ha usato giri di parole:
Li hanno portati in ritiro, confermato Vanoli fino a domenica ma non vedo cambiamenti. A Sassuolo sono venuto a sapere che nello spogliatoio Mandragora, Ranieri ed altri giocatori abbiano fatto un bel casino, come succede ogni tanto quando le cose non vanno bene. Tutto questo perché la squadra è allo sbando, così come l’allenatore. Vieni preso per migliorare una situazione già difficile, riproponi sempre la stessa squadra, non cambi, non provi qualcosa di diverso, sempre gli stessi errori. Se non si fa un bel cambiamento, mandare via De Gea, Kean e Gudmundsson…che non hanno voglia di vivere questa situazione… La Fiorentina deve prendere un ds forte e da lì ripartire. Ti devi levare le mele marce che stanno inquinando tutto l’ambiente. Ferrari arriva dall’Esselunga, può avere l’esperienza per andare negli pogliatoi e dare una multa a un calciatore? C’è bisogno che qualcosa cambi“.

