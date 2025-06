Orlando: “Pioli è l’allenatore giusto per la Fiorentina. Fagioli con lui agirebbe alla Bennacer”

L’ex viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, dove ha parlato delle questione relativa al futuro della panchina della Fiorentina. Queste le sue parole:

“La stagione della Fiorentina per me positiva, si poteva fare qualcosa di meglio, come vincere la Conference, ma si è arrivati a due punti dalla Champions. Poi si dovrà cambiare per forza vista la situazione. Stefano Pioli sulla panchina viola? Per l’esperienza e per il fatto che studia e si aggiorna sempre, non è più l’allenatore di 6 o 7 anni fa. Ci sono tante piccole cose che lo rendono l’allenatore giusto per la Fiorentina. Al Milan ha giocato in tutti i modi possibili, non ha un credo calcistico fisso e non ha utilizzato spesso la difesa a tre. Con lui Fagioli potrebbe agire alla Bennacer, che era giocatore fondamentale nello Scudetto del Milan di tre anni fa.Gudmundsson? Ha avuto una stagione no ed è un giocatore di valore, ma ci sono tanti però su di lui. Mi raccontano di un calciatore che anche a Genova non si era integrato molto, ha spesso il ‘muso’ e non ha continuità di prestazioni”.