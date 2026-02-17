Orlando attacca Kean: “Non tiene mai un pallone e fa fatica anche a tirare in porta”

17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:00

Mirko Carmignani

17 Febbraio · 14:26

L'ex giocatore viola ha espresso il suo parere sulla prova del bomber gigliato a Como in cui ha segnato un rigore

A Toscana TV è intervenuto l’ex centrocampista Massimo Orlando per parlare di Fiorentina: “La Fiorentina è stata brava perché ha imbrigliato il Como che ama palleggiare e sa tenere benissimo il pallone, invece gli abbiamo tolto le certezze con degli esterni giusti come Harrison e Solomon che sanno fare la doppia fase con precisione.”

Prosegue: “Fagioli è stato fantastico, ci ha fatto vedere tutta la sua qualità chiudendo ogni spazio a Nico Paz e lanciando con rapidità, per me è stato il migliore ed è un periodo in cui si sta esprimendo a livelli altissimi con la sua regia di valore e il gol come ciliegina per coronare il tutto.”

Su Kean: “Bravissimo nel mantenere la freddezza davanti al portiere per il rigore, ma per il resto non è esistito perché non tiene su neanche un pallone e non vince un duello con il difensore nemmeno a pagarlo. Non è nemmeno paragonabile a quello dello scorso anno e chiaramente il contesto di squadra lo influenza tanto, però se vuole essere un campione deve essere lui il trascinatore e deve cambiare mentalità.”

