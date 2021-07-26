Orlando: "Fiorentina, buona rosa ma incompleta. Siamo indietro: manca feeling tra Commisso e dirigenti"

Le parole di Massimo Orlando ai microfoni di Radio Toscana

Massimo Orlando, ex giocatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: :

MALEH "Maleh ha qualità, mi piace. Deve ancora crescere, ma ci sono tutti i presupposti per fare bene. Non condivido il paragone con l’Orlando giocatore: ero un giocatore diverso da lui".

MERCATO "Per i movimenti importanti penso ci sia da aspettare ancora due settimane: cominceranno le grandi squadre e poi tutte dietro a cascata”.

ITALIANO "Segue il credo degli allenatori emergenti: tanto possesso palla e pressing alto. La sua Fiorentina sta cercando di trovare i meccanismi giusti. Del mercato parla poco, ma è ovvio che si aspetta qualcosa: in questo momento, la Viola è una squadra incompleta".

GESTIONE COMMISSO "Dopo due anni di gestione Commisso, mi aspettavo che il progetto Fiorentina fosse più avanti. C’è stato poco feeling tra la proprietà e i dirigenti: siamo un po’ indietro, ma c’è la possibilità di migliorare in futuro. La base della rosa è buona, ma almeno due-tre giocatori di livello devono arrivare”.

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