Barone: “Vlahovic è un giocatore importante della Fiorentina. Speriamo nell’accordo”

“Vlahovic è un giocatore della Fiorentina, un giocatore molto importante, stiamo continuando a comunicare ogni giorno e ovviamente speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui (per il rinnovo, ndr)”. A parlare in merito al futuro dell’attaccante viola, ai microfoni del TGR Rai Toscana, è il dg del club, Joe Barone: “Il confronto con i tifosi? Siamo consapevoli di ripartire da zero – continua Barone direttamente dal ritiro di Moena -. Abbiamo un nuovo mister come Italiano, un nuovo sistema di gioco: siamo tutti basati sui risultati, dobbiamo fare bene. E’ stato molto importante quel discorso per tutti, anche per lo staff. Noi giochiamo per il popolo viola”.

Fonte: Tuttomercatoweb

