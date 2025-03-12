Orlando: “La Fiorentina deve aggredire la partita, è di un livello superiore. Metterei Gud con Beltran”

Se la Fiorentina andrà fuori, non me lo saprei spiegare

L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando ha così parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della gara di domani contro il Panathinaikos: “Partire subito forte. La Fiorentina non deve dare l’impressione di essere molle, altrimenti i greci prendono forza. Quindi aggredire la partita e vincere con la qualità. È necessario far capire che non ti accontenti solo di ribaltare il risultato, ma che di gol ne puoi fare quattro perché sei di un livello superiore.

Non rinuncerei a Beltran che ti offre anche copertura, però metterei pure Gudmundsson che, quando si avvicina a Kean come ha dimostrato a Napoli, vede la porta e dà dinamismo. L’importante poi è che ci siano Adli e Fagioli a centrocampo. La Viola dovrà fare attenzione soprattutto a Djuricic, generoso e d’esperienza. La Fiorentina è comunque superiore come organico e se andrà fuori, non me lo saprei spiegare”.