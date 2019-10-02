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Orlando: "Chiesa è felice a lavorare con Ribery. Castrovilli mi sta stupendo"

Su La Nazione troviamo un'intervista all'ex giocatore viola Massimo Orlando: "La Fiorentina occupa una classifica ingiusta. Ai viola mancano almeno cinque punti. Ha sbagliato solo la partita con il Ge...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 11:54
Orlando: "Chiesa è felice a lavorare con Ribery. Castrovilli mi sta stupendo" -
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Su La Nazione troviamo un'intervista all'ex giocatore viola Massimo Orlando: "La Fiorentina occupa una classifica ingiusta. Ai viola mancano almeno cinque punti. Ha sbagliato solo la partita con il Genoa. Chiesa? Lo vedo felice. Si diverte da matti a lavorare con Ribery e questo gli sta facendo benissimo. Castrovilli? Sapevo che era forte, che è bravo, ma che non credevo arrivasse al top così in fretta".

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