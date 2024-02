Orlando scommette: “Il Bologna arriverà davanti alla Fiorentina, lotterà per la Champions con la Dea”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bologna, dove ha parlato del rendimento dei felsinei in vista del derby dell’Appennino. Le sue parole:

“I rossoblù meritavano in entrambe le partite e i fiorentini hanno ammesso la superiorità. Il Bologna gioca benissimo, è equilibrato in tutti i reparti, è solido anche nella fase difensiva. Italiano, senza Quarta, non riproporrà la difesa a tre. Credo che Italiano sceglierà il 4-2-3-1 a specchio: se però i suoi esterni non aiuteranno sarà dura. Il Bologna non deve cambiare niente: tutti si muovono alla perfezione. Ho fatto una scommessa, che il Bologna gli arriva davanti (alla Fiorentina, ndr.): è una squadra vera. La Viola è solo più abituata a giocare a certi livelli e ha due o tre giocatori che possono cambiare la partita. Al Bologna non manca nulla. È stato fatto tutto molto bene. Sartori conosce il calcio come pochi. La speranza è che possa rimanere Motta. Essendo intelligente se gli viene proposto un altro anno con il miglioramento della rosa e in un ambiente che conosce e dove può dire la sua, potrebbe essere una buona soluzione: non la escludo come ipotesi. E poi sei al Bologna. Zirkzee? Un attaccante così completo e bravo non lo ricordo, davvero”. Ha poi aggiunto sulla corsa Champions: “Per me se la giocano Atalanta e Bologna e con merito. E spero possano rimanere sia Motta che Zirkzee, che con un maestro così potrà crescere ancora. Entrambi molto tempo davanti: un’esperienza europea dentro questo gruppo sarebbe fantastica”.

