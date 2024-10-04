Orlando: "Mi dicono che Pradè sia molto arrabbiato con Palladino. Adli? Potrebbe essere un leader"

L'ex centrocampista viola ha analizzato le condizioni delle due squadre che si affronteranno domenica sera allo stadio Franchi

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di Fiorentina-Milan, match che si giocherà domenica sera allo stadio Franchi. Le sue parole:

"Partita delicata per entrambe. Il Milan deve dare continuità, qualcosa si è visto dal derby, a parte i risultati, qualcosa è cambiato anche se non fa impazzire. Dei passi in avanti ci sono, però gioca contro una squadra che non sta bene, che non ha trovato la quadra, che fa fatica a trovare l'assetto tattico.

Adli? E' dall'inizio dell'anno che chiedo a Palladino di farlo giocare, perché in mezzo al campo manca qualità ed è tutta sulle spalle di Kean e non va bene. Adli potrebbe essere un leader e dare un gioco di qualità diverso. Palladino? I giocatori li ha voluti lui, Pradè mi dicono che sia molto arrabbiato con il tecnico".

Ennesima prova d’amore dei tifosi della Fiorentina: Franchi sold out contro il Milan

https://www.labaroviola.com/ennesima-prova-damore-dei-tifosi-della-fiorentina-franchi-sold-out-contro-il-milan/270921/