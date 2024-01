Orlando avvisa l’Inter: “La Fiorentina ha voglia di riscatto dopo le critiche ricevute in Supercoppa”

Nel pomeriggio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio, dicendo la sua sulla sfida tra Fiorentina e Inter.

Ecco le sue parole a riguardo:

Andando in campo prima la Juve e magari vincendola, mette tanta pressione all’Inter?

“Per la prima volta credo che un po’ di pressione ci sia, è inevitabile. Vedi che stai facendo un campionato strepitoso, che hai qualcuno davanti e poi c’è lo scontro diretto. Se sbagli le prossime due partite, la Juve poi non la riprendi più. Con la Fiorentina per l’Inter è tosta, è un campo difficile, a Firenze sono tutti sotto esame ora”.

La Fiorentina può dare grattacapi a questa Inter?

“Sì, perché la Fiorentina è un po’ arrabbiata per quanto accaduto in Supercoppa e per le critiche che gli sono piovute addosso. E’ chiaro che l’Inter è favorita, ma ha due giocatori importanti che mancano. Fossi in loro starei attento”.

