Pedullà: “Nzola vuole restare alla Fiorentina, Vargas è il nome più caldo. Brekalo? C’è l’Olympiacos”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

MONZA – “Non penso facciano ancora acquisti”.

BALDANZI – “Può andare alla Roma, ma al momento non c’è una trattativa diretta tra i club alle condizioni dell’Empoli. Mentre la scorsa estate l’Empoli lo avrebbe ceduto ai club interessati per 20 milioni più bonus, adesso l’Empoli – che si prepara ad accogliere Niang – è sceso da 15 più 5. C’è uno sconto di 5 milioni dettata dalla prima parte di stagione. Baldanzi avrebbe dovuto fare il salto definitivo dopo quanto fatto vedere la scorsa stagione, un po’ per colpa sua e, soprattutto, per colpa degli infortuni che stanno segnando la sua stagione. La Fiorentina oggi potrebbe esserci? La mia risposta è moderatamente no. Moderatamente perché uno spiraglio lo devo sempre tenere aperto!.

BARAK – “In questo momento non ci sono squadre pronte a fare un’offerta. La Fiorentina non era disposta a darlo in prestito con diritto di riscatto e non era disponibile neanche a un obbligo di riscatto a condizioni difficilmente raggiungibili. Infatti, il Napoli è andato su Dendoncker in prestito con diritto di riscatto. Questa era la formula che cercava il Napoli e, infatti, così è stato. E Barak è rimasto alla Fiorentina. La Roma potrebbe farlo solo se uscisse dagli indici di liquidità con le situazioni legate alle cessioni di Celik, Renato Sanches ed, eventualmente, una cessione di Belotti”.

BELOTTI – “Non c’erano mai state le condizioni per lo scambio con Ikoné perché c’erano evidenti problemi economici sugli ingaggi”.

BONAVENTURA – “È una vicenda che va seguita in modo fino al 1 febbraio, ma anche oltre. Ci sono cose che andranno poi chiarite e andremo oltre il 1 febbraio, lo inserisco all’interno del calderone che serve un centrocampista con determinate caratteristiche”.

ESTERNI – “Alle 14.45 siamo all’interno di una situazione facilmente riepilogabile. Il primo nome fatto, quello di Vargas, è quello più caldo in quanto devi pareggiare una differenza sulla richiesta dell’Augsburg di 7 milioni. L’accordo tra Fiorentina e Vargas c’è e lo abbiamo già annunciato a suo tempo. Non spengiamo gli altri nomi, ma riteniamo che Vargas sia la pista più plausibile. Non escludo che possa succedere qualcosa questa sera, anzi, ma non mi sorprenderei se non succedesse niente fino a dopo la sfida contro l’Inter. Non escludo che la Fiorentina stia valutando qualcosa di prospettiva, ma dobbiamo andare a stringere sul mercato di integrazione della Fiorentina. Per giugno e luglio siamo in tempo per verificare le varie piste”.

BREKALO-MINA – “Voleva solo la Dinamo Zagabria, la Dinamo Zagabria con quel tecnico voleva lui. Poi, con una striscia di risultati negativi ha rimesso in discussione il tecnico e, di conseguenza, Brekalo. Le voci sull’interesse dell’Olympiacos sono attendibili e lo stesso vale per Mina. Anche se Mina non ha aperto ai greci, ci sono diverse sirene per lui e sta valutando. L’intenzione del ragazzo è quella di andare a giocare di più. La Fiorentina lo lascerebbe andare in caso di un’offerta congrua, ma non sarebbe sostituito. L’Olympiacos tra martedì e mercoledì era dato vicino, ma il ragazzo ha preso tempo per valutare offerte dalla Spagna o per tornare in Colombia, il suo paese d’origine. Lo sostituisci Mina? Da 1 a 10, ad oggi, ti direi 6 no, ma tengo sempre il 4 perché ci potrebbe essere sempre la possibilità di inserire qualche giovane da inserire. La domanda è: può venire fuori qualcosa di nuovo rispetto a Vargas? Non lo escludo. Sarebbe l’ultima operazione della Fiorentina? Dobbiamo stare attenti, sento che ci possa essere qualche altra situazione. Bisogna stare attenti e osservare le varie situazioni a centrocampo”.

NZOLA – “Avevamo fatto quattro nomi: Cagliari, Empoli, Genoa e Salernitana. L’Empoli sta chiudendo Niang, il Genoa ha chiuso per un centravanti, il Cagliari ha molte punte mentre la Salernitana è ancora alla ricerca. Ma lui in questo momento è di traverso sull’autostrada, al momento vuole restare. Ma vediamo la prossima partita.

KEAN – “Non ho mai messo in dubbio l’operazione con l’atletico. C’è un accordo totale che entrambi i club cercheranno di rispettare. La consideriamo una cosa solo fra Atletico Madrid e Juve, dobbiamo vedere se gli spagnoli decideranno di prenderlo prima di un’uscita”.

STREFEZZA – “Non era in orbita Fiorentina, c’è il Como. Da ieri il ragazzo ha aperto ed entro domani questa operazione si chiuderà. Cifre? Il Como spenderà 4-5 milioni più bonus. Complimenti al Como perché è un grande colpo”.

DIA – “Non abbiamo tracce di cose calde in Italia. Lui vorrebbe la Premier, da questa estate, ma non c’è niente di caldo al momento. Ora c’è un’offerta dalla Russia, si può fare a Mosca anche dopo la finestra italiana. Ad oggi non c’è il ritorno della Fiorentina, non ci sono tracce di un possibile scambio con Brekalo, non ci sono tracce di un possibile scambio con Nzola”.

IKONÉ – “Le dichiarazioni di Barone hanno confermato quanto vi avevamo raccontato: Ikoné vuole restare. E mi fa piacere che Barone abbia confermato che resterà e non c’è nessuno scambio”.

FIORENTINA, TABÙ INTER E DEI PRECEDENTI CONTRO LE GRANDI DA SFATARE