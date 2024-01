Fiorentina, tabù Inter e dei precedenti contro le grandi da sfatare

La squadra di Vincenzo Italiano ha creato le sue fortune in campionato contro le cosiddette “piccole”, seppur anche con queste squadre ha perso qualche punto di troppo. Quello che, invece, balza agli occhi dei tifosi è il pessimo storico contro le squadre d’alta classifica, infatti la Fiorentina ha vinto solo con Atalanta al Franchi e al Maradona di Napoli, ha pareggiato a Roma contro la squadra all’epoca di Mourinho ed ha perso le restanti sfide, in certi casi anche in maniera immeritata. sette punti su ventuno, un magro bottino da risollevare senza dubbio.

inoltre, contro la squadra nerazzurra la Fiorentina ha vinto solo una volta nelle ultime 13 sfide, era il 1 aprile 2023 a San Siro ed i viola s’imposero 0-1 grazie a Bonaventura, mentre in casa non vince dalla stagione 2016-17 in un pazzo 5-4 lo riporta Tuttosport . Decisamente troppo tempo fa ed il calore del pubblico fiorentino sarà necessario per compiere quella che si può definire un’autentica impresa.