Sentite Corsi: “Se dovessero arrivare offerte per Baldanzi le valuteremo con il ragazzo”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della situazione del gioiellino azzurro Tommaso Baldanzi, queste le sue parole: “Per noi è un valore aggiunto, ha segnato con la Salernitana ma poi un infortunio gli ha lasciato un ematoma nel piede: ora sta lavorando bene e potrà darci una mano, magari può essere un acquisto decisivo per il girone di ritorno. Non abbiamo contatti diretti con chi sembra interessato, al momento è dell’Empoli ma davanti a società importante sicuramente prenderemmo in valutazione qualcosa, che però al momento non c’è”.

