Orlando propone: “Manderei via i giocatori che mugugnano se vincono le prossime due partite”

L’ex calciatore viola ha avanzato una proposta relativa ai calciatori che vogliono andare via da Firenze già a gennaio

Massimo Orlando ha preso la parola a RadioFirenzeViola per analizzare i problemi e le possibili soluzione in casa Fiorentina“Serve una figura forte in società, è fondamentale averla. Ferrari, con tutto il rispetto, non è adeguato. Un giocatore gli riderebbe in faccia. Io proporrei ai calciatori che mugugnano e vogliono andare via di cederli a patto che vincano le prossime due gare. Dopo chi vuole andare vada via, ma ci vuole un direttore sportivo con le palle per prendere dei giocatori adatti a queste circostanze, anche se meno forti sulla carta”.

