Orlando: "Vanoli più di questo non riesce a dare, o vai su Iachini o richiami Pioli"

L'ex giocatore della Fiorentina è intervenuto per commentare la sconfitta contro il Parma per 1-0 con Sorensen

A Toscana TV è intervenuto l'ex giocatore Massimo Orlando per parlare della Fiorentina sconfitta a Parma: "I segnali sono brutti perché quando perdi quando non meriti, allora i pensieri sono negativi perché prendi gol sul tuo unico errore dove Fortini e Dodò sbagliano la diagonale e Sorensen segna di testa con un ottimo inserimento. Non ce lo meritavamo perché siamo stati in partita sempre e abbiamo anche reagito, di certo siamo molto più squadra di venti giorni fa direi."

Prosegue: "Dobbiamo capire che chiunque è più forte di noi e c'è sempre da lottare, poi tutti stanno meglio di te mentalmente perché sono preparati fisicamente e sono liberi. Abbiamo bisogno del mercato e di un po' di fortuna perché ci gira male, siamo comunque a 5 punti che non è impossibile."

Su Vanoli: "Non saprei se cambiare sia la scelta giusta, chiaramente lui non ha inciso e più di questo mi sa che non può dare. O prendi un allenatore come Iachini, ma non penso sia l'idea di Paratici oppure cerchi di richiamare Pioli perché di strade non ce ne sono più visto che vorrei vedere chi viene qua in questa situazione."

Su Paratici: "Quando arriverà lui dovrà prendere i giocatori uno per uno e interrogarli nel suo ufficio per capire di chi è la colpa e capire che chi ha qualche malumore deve andarsene senza starci molto tempo dietro perché bisogna cambiare e muoversi in fretta."